Im Atomstreit zwischen den USA und dem Iran droht eine neue Eskalationsstufe. US-Außenminister Mike Pompeo kündigte am Montag an, Washington werde „die stärksten Sanktionen der Geschichte“ gegen das Land verhängen. Demnach wollen die Vereinigten Staaten vor allem den finanziellen Druck auf das Regime erhöhen. "Die Führer in Teheran werden keinen Zweifel an unserer Ernsthaftigkeit haben", sagte Pompeo bei einer Veranstaltung der konservativen Denkfabrik Heritage Foundation. Die US-Regierung hatte das Atomabkommen am 8. Mai gekündigt.

"Der Stachel der Sanktionen wird nur noch schmerzhafter werden, sollte die Regierung nicht von ihrem inakzeptablen und unproduktiven Weg abweichen, den sie für sich und das iranische Volk gewählt hat", sagte Pompeo. Iran werde niemals eine "Blankovollmacht" erhalten, um im Nahen Osten zu "dominieren".

Harte Bedingungen für neues Abkommen

Pompeo machte zwar Hoffnungen auf ein neues Abkommen, stellte allerdings zwölf harte Bedingungen, die nicht nur auf das iranische Atomprogramm zielen. Stattdessen müsse Teheran auch sein Raketenprogramm beenden und sich aus Konflikten im Nahen Osten, etwa im Jemen oder in Syrien, heraushalten. Erst dann werde Washington die Sanktionen wieder aufheben.

Die Regierung in Teheran stehe vor der Wahl, die eigene Wirtschaft zu schützen – oder "weiterhin wertvollen Reichtum für Kämpfe im Ausland zu vergeuden", sagte Pompeo weiter. Beides sei nicht mehr möglich.

Der Iran ist mit Einheiten der Revolutionsgarden am Konflikt in Syrien beteiligt. Es unterstützt den Diktator Baschar al-Assad und die ebenfalls auf dessen Seite kämpfenden Einheiten der libanesischen Hisbollah. Auch in dem seit Jahren tobenden Krieg im Jemen unterstützt der Iran angeblich die Huthi-Rebellen, die wiederum Saudi-Arabien und seine Verbündeten bekämpfen.

Pompeo droht europäischen Firmen

Der Außenminister ging in seiner Rede ebenfalls auf den Versuch der Europäer ein, das Atomabkommen mit dem Iran zu retten. Firmen, die "verbotene Geschäfte" mit dem Land machten, würden "zur Verantwortung gezogen". Zugleich sagte Pompeo, die USA wünschten sich für ihre neue Iran-Strategie die Unterstützung ihrer Verbündeten auf der ganzen Welt, nicht nur der Europäer.