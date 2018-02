Ukraine Poroschenko unterschreibt umstrittenes Donbass-Gesetz

Poroschenko hatte im vergangenen Jahr den Entwurf selbst im Parlament in Kiew eingebracht. Das Gesetz soll der Wiederherstellung der Souveränität über die von pro-russischen Separatisten beherrschten Teile der Region Donbass dienen. Es stuft die Rebellengebiete als von Russland besetzt ein. Ukrainer, die gegen die Kiewer Regierungstruppen kämpfen oder für die Behörden der betreffenden Gebiete arbeiten, können demnach strafrechtlich verfolgt werden.

Im Vorfeld wurde kritisiert, dass mit der Novelle Grundrechte außer Kraft gesetzt würden und faktisch in Teilen Kriegsrecht gelten würde. Viele Bestimmungen stünden demnach im Widerspruch zum Minsker Friedensplan, der 2015 unter anderem mit deutscher Hilfe vermittelt wurde. In der Ostukraine kämpfen seit 2014 von Russland unterstützte Separatisten gegen ukrainische Regierungstruppen. Seitdem wurden UN-Angaben zufolge mehr als 10.000 Menschen getötet.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte zuvor mit Poroschenko über Aussichten einer UN-Mission in der Ostukraine gesprochen. Bei dem Telefonat sei es neben der Mission in der Region Donbass um die Frage gegangen, wie sich der Waffenstillstand im Ukraine-Konflikt stabilisieren lasse, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit.



Auch ein möglicher Gefangenenaustausch zwischen Separatisten und Regierungstruppen sowie eine stärkere Dezentralisierung in der Ukraine waren demnach Themen des Gesprächs.