Boris Johnson kam 1964 in New York als Alexander Boris de Pfeffel Johnson zur Welt. Schon als Kind habe er den Wunsch geäußert, einmal "König der Welt" zu werden, verriet seine Schwester Rachel dem Biografen Andrew Gimson. Boris erhielt dann als Schüler ein Stipendium für die Eliteschule Eton und studierte später an der Universität Oxford.

Start als Journalist

Nach dem Studium wurde der mit seinem strohblonden Haarschopf unverkennbare Johnson Journalist. Die Zeitung "The Times" feuerte ihn nach einem Jahr, weil er Zitate fälschte. Danach arbeitete Johnson für den "The Daily Telegraph", das Magazin "Spectator" und verfasste Geschichtsbücher. Von 1989 bis 1994 macht er sich als Brüsseler Korrespondent für den "Telegraph" gern über EU-Institutionen und angebliche Beschlüsse lustig.

Sommerspiele in London machen ihn bekannt

Seine politische Karriere begann Johnson 2001 als Abgeordneter. Sein politisches Geschick bewies er 2008 und 2012 durch die zweimalige Wahl zum Bürgermeister von London - einer normalerweise eher links wählenden Stadt. International gewann er durch die Organisation der Olympischen Spiele in der Hauptstadt 2012 an Profil.

Wichtiger Unterstützer der Brexit-Kampagne

Ein Jahr vor dem Ende seiner Amtszeit als Bürgermeister kehrte Johnson 2015 als Abgeordneter ins Unterhaus zurück. Seine Entscheidung, die Brexit-Kampagne zu unterstützen, gilt als Wendepunkt in den Austrittsbestrebungen des Vereinigten Königreichs und führte schließlich zum Sieg der Brexiteers.

Auch in der Brexit-Kampagne nahm Johnson es mit der Wahrheit nicht besonders genau. Zu seinen bekanntesten Falschaussagen gehört die Behauptung, London überweise pro Woche umgerechnet rund 390 Millionen Euro an Brüssel, die im Falle eines EU-Ausstiegs an den nationalen Gesundheitsdienst NHS gehen könnten. Diese Botschaft ließ auf einen roten Bus drucken, mit dem er durchs Land fuhr. Dabei verschwieg "Boris" allerdings, dass Großbritannien einen nicht unwesentlichen Teil dieses Geldes von der EU zurückbekommt, zum Beispiel als Agrarhilfe.

Episode als Außenminister

Johnsons Ernennung zum Außenminister im Jahr 2016 galt manchem als gewiefter Schachzug der neuen Premierministerin Theresa May. Die Entscheidung wurde von anderen angesichts undiplomatischer, teils rassistischer Bemerkungen Johnsons unter anderem über Ex-US-Präsident Barack Obama aber als ungeschickt gewertet.

Das Institut Chatham House bezeichnete Johnson als den "erfolglosesten" britischen Außenminister seit dem Zweiten Weltkrieg. Ernsthaftigkeit und Detailgenauigkeit seien nicht seine Stärke, Johnson habe nur Sprüche geklopft. Im Sommer vergangenen Jahres trat er aus Verärgerung über Mays Brexit-Kurs zurück.

Alternative zur schwachen May

Nachdem Premierministeri May 2019 drei Mal mit ihrem Brexit-Deal im Parlament in London gescheitert war und Nigel Farage mit seiner Brexit-Partei bei der Wahl zum Europaparlament zur stärksten Kraft in Großbritannien wurde, sah Johnson seine Stunde gekommen. May musste ihren Rücktritt ankündigen. Ihm trauen viele zu, von Mays Hängepartie enttäuschte Brexit-Wähler wieder einzufangen.

Die Parteibasis wollte vor allem eins: den Brexit durchziehen. Johnson versprach, Großbritannien zum 31. Oktober aus der EU führen - notfalls auch ohne Abkommen mit Brüssel. Ob Johnson tatsächlich einen Plan zur Lösung des Brexit-Dilemma s hat, wird sich zeigen. Regeln oder Details interessieren ihn wenig. Johnson ist gewohnt, sich mit Witz und Charme darüber hinwegzusetzen und Probleme zu delegieren.

Unstetes Privatleben