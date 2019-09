Die Karriere des österreichischen Polit-Jungstars verlief wie im Zeitraffer: Geboren am 27. August 1986 als Sohn einer Lehrerin und eines Ingenieurs in Wien, schließt er sich schon als Schüler der Jungen ÖVP an und wird 2009 ihr Bundesvorsitzender. Bereits mit 24 Jahren wird der konservative Politiker Staatssekretär und gibt sein Jurastudium auf, um sich ganz der Politik zu widmen.