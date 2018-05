ABC-Forschungszentrum in Vyskov Tschechien betreibt im südmährischen Vyskov ein Nato-Kompetenzzentrum zur Abwehr von ABC-Waffen, also atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen. Der frühere Warschauer-Pakt-Staat ist seit 1999 Mitglied des transatlantischen Bündnisses. Die internationale Chemiewaffenkonvention verbietet die Entwicklung und den Besitz von Chemiewaffen, schließt aber die Forschung zu Abwehrzwecken nicht aus. Dabei müssen jedoch bestimmte Bedingungen und Meldepflichten erfüllt werden.

Rückendeckung für Putin

Dennoch bestätigte der tschechische Staatschef damit russische Angaben, wonach auch andere Länder über den Kampfstoff verfügen. Nach Einschätzung von Fachleuten sind nur wenige Labore in der Welt in der Lage, mit solchen Nervenkampfstoffen zu arbeiten.

Auch der deutsche Chemiewaffenexperte Ralf Trapp ist überzeugt, dass in mehreren Ländern mit Nowitschok experimentiert wurde. Trapp sagte der DPA, "ganz bestimmt in den USA, sicher auch in einigen europäischen Ländern und vielleicht auch in Asien". Der Experte arbeitet auch als unabhängiger Berater für die Organisation zum Verbot von Chemiewaffen (OPCW).

Moskau sieht sich bestätigt

Die russische Regierung sieht sich durch Zemans Aussagen in ihrer Abwehrhaltung im Streit um den vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal bestätigt. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der Agentur Interfax, das sei ein Beleg dafür, dass die Vorwürfe Großbritanniens gegen Russland unhaltbar seien. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa kritisierte erneut, dass Russland nicht in die OPCW-Ermittlungen eingebunden werde und russische Fragen nicht beantwortet würden.

Der Kreml hatte schon im März erklärt, als mögliche Herkunftsländer des verwendeten Kampfstoffs kämen auch Tschechien, Großbritannien selbst, die Slowakei und Schweden infrage. Die Regierung in Prag hatte das bislang verneint – und wurde nun von Zeman widerlegt. Dabei könnten auch innertschechische Machtspiele ein Motiv sein. Zeman und Regierungschef Andrej Babis liegen zuweilen über Kreuz.

Widersprüchliche Aussagen zur Nowitschok-Menge

Die Organisation OPCW hatte einen Bericht zu dem im südenglischen Salisbury verwendeten Gift erstellt, aber bislang keine Details veröffentlicht. Offiziell machten die Kampfmittelexperten keine Aussagen, welche Menge Nowitschok beim Anschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter Julia verwendet wurde.

Die Polizei ermittelt in der Nähe des Hauses des Doppelagenten Sergei Skripal im südenglischen Salisbury. Bildrechte: dpa In einer Mitteilung der Organisation vom Freitag ist von einer Größenordnung "vermutlich in Milligramm" die Rede. Festgestellt wurde aber, dass das Gift "von großer Reinheit, langlebig und wetterbeständig" gewesen sei.



Dagegen machte OPCW-Chef Ahmet Üzümcü in der "New York Times" andere Angaben. Demnach sollen zwischen 50 und 100 Gramm Nowitschok in flüssiger Form beim Anschlag verwendet worden sein - viel mehr, als für Forschungszwecke üblich. Das spreche für einen Einsatz als Waffe. In Russland wurden diese Angaben stark in Zweifel gezogen. Damit hätte man ganz Salisbury töten können, hieß es aus dem russischen Außenministerium.

Anschlagsopfern geht es wieder gut

Der Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Julia waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank im englischen Salisbury entdeckt worden. Die Ärzte konnten ihr Leben retten. Großbritannien macht Russland für den Anschlag verantwortlich. Der Fall löste eine schwere diplomatische Krise aus.