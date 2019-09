Die Präsidentschaftswahl in Afghanistan wird von Gewalt und Berichten über Organisationsmängel überschattet. Wie Behördenvertreter berichteten, wurden in mehreren Provinzen mindestens drei Menschen getötet und 24 verletzt. In Kundus wurde ein Wahlbeobachter von einer Rakete getroffen und getötet. In Kandahar im Süden des Landes wurden mindestens 14 Menschen verletzt, als vor einem Wahllokal eine Bombe explodierte. Auch aus anderen Landesteilen gab es Berichte über Explosionen.