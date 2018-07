Simbabwe Erste Präsidentenwahl nach Ära Mugabe

Acht Monate nach dem Sturz von Langzeitpräsident Robert Mugabe wird in Simbabwe ein neuer Staatschef gewählt. Die rund 5,7 Millionen Wahlberechtigten können sich zwischen 23 Kandidaten entscheiden.

Der frühere Präsident Mugabe, der Mnangagwa für seinen Sturz verantwortlich macht, sprach sich kurz vor der Abstimmung für die Wahl Chamisas aus. Über Facebook warf Mnangagwa daraufhin Mugabe vor, eine Vereinbarung mit dem Oppositionskandidaten geschlossen zu haben. Erreicht keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, kommt es am 8. September zur Stichwahl.

Bereits im Vorfeld der Wahl gab es Manipulationsvorwürfe. Die Opposition kritisierte, dass Mnangagwa und die Partei Zanu-PF die staatlichen Medien für den Wahlkampf missbraucht hätten. Zudem bezeichnete die Opposition die Wahlkommission als parteiisch. Erste Ergebnisse der Abstimmung sollen am Wochenende bekanntgegeben werden.

Es ist die erste Wahl in Simbabwe seit 1980, bei der Mugabe nicht antritt. Der heute 94 Jahre alte Ex-Präsident hatte das Land seit der Unabhängigkeit von Großbritannien geführt und zuletzt in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt. Die Arbeitslosenquote in Simbabwe liegt einigen Schätzungen zufolge bei mehr als 90 Prozent. Mugabe werden Korruption und Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen.