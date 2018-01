Der Chemiker und Ex-Vorsitzende der tschechischen Akademie der Wissenschaften liegt in Umfragen auf Platz zwei hinter Zeman. Die Anhänger des 68-Jährigen finden sich unter pro-europäischen Wählern und der Stadtbevölkerung. Der weißhaarige Brillenträger strahlt Kultiviertheit aus; sein Auftreten steht in radikalem Gegensatz zu dem des derzeitigen Amtsinhabers.

Drahos befürwortet die EU- und Nato-Mitgliedschaft Tschechiens, lehnt aber wie alle anderen Präsidentschaftskandidaten die EU-Verteilungsquote für Flüchtlinge ab. Einige Umfragen deuten darauf hin, dass er der Einzige ist, der Zeman in der Stichwahl schlagen könnte. Allerdings könnten Drahos, der sich vom Rocker zum Chorsänger wandelte, seine mangelnde politische Erfahrung und geringe Popularität in den ländlichen Gebieten zum Verhängnis werden.

Michal Horacek: Glücksspieler und Liedermacher

Der 65-Jährige blickt auf eine abenteuerliche Biografie zurück: Weil er mit gefälschten Papieren in die USA gereist war, wurde er in den 70er Jahren von der Universität geschmissen und verbrachte kurze Zeit in Gewahrsam. Anschließend arbeitete er als Rettungsschwimmer und Tellerwäscher, brachte es aber als Buchmacher und Glücksspieler zu Geld.



In dieser Phase seines Lebens schrieb Horacek seine ersten Lieder, die aber erst ein Jahrzehnt später berühmt wurden. Als der Kommunismus zusammenbrach, war er ein anerkannter Journalist und einer der Verhandler des Regimes mit Dissidenten wie dem späteren Präsidenten Vaclav Havel.



Kurz darauf gründete er die Wettspiel-Firma Fortuna, die er 2004 verkaufte. Das Vermögen des Sozialanthropologen soll rund 15 Millionen Euro betragen.