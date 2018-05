Die Bevölkerung in Venezuela ist heute aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Favorit ist der sozialistische Staatschef Nicolas Maduro. Einziger ernsthafter Herausforderer ist der frühere Sozialist Henri Falcón. Stimmberechtigt sind 20,5 Millionen Menschen. Mit ersten vorläufigen Ergebnissen wird in der Nacht zum Montag gerechnet.



Maduro hat die Wahl vorgezogen, die erst am Jahresende fällig gewesen wäre. Zahlreiche Länder und die Europäische Union haben angekündigt, die Wahl nicht anzuerkennen. Viele Gegner Maduros sitzen in Gefängnissen, wurden von der Wahl ausgeschlossen oder sind ins Ausland geflohen. Das Oppositionsbündnis MUD beklagte massive Behinderungen im Wahlkampf und befürchtet Wahlbetrug. Es boykottiert deshalb die Abstimmung. Eine geringe Beteiligung dürfte aber Maduro in die Hände spielen.

Venezuela gilt als das ölreichste Land der Welt, doch die Förderung ist zusammengebrochen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK