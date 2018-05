In Kolumbien wählen die Menschen am Sonntag einen neuen Regierungschef. Indirekt stimmen sie aber auch über den Friedensprozess im Land ab. In den Umfragen führt der streng konservative Kandidat Iván Duque.

Führt die Umfragen an: Iván Duque. Bildrechte: dpa Der Senator stellt das Abkommen mit den Kämpfern der Farc-Guerilla infrage. So rüttelt der 41-jährige Rechtsanwalt etwa an der Amnestie für die Ex-Guerilleros: "Die Übergangsjustiz darf nicht zu Straflosigkeit führen", sagte Duque. Und an anderer Stelle: "Wirklichen Frieden gibt es nur, wenn so ein Vertrag auch Gerechtigkeit garantiert."



Der vor eineinhalb Jahren unterzeichnete Vertrag zwischen Regierung und Rebellen ist im Land nach wie vor umstritten. Die Gegner des Vertrags kritisieren vor allem die relativ milden Strafen für die Ex-Kämpfer und die für zwei Legislaturperioden garantierten Parlamentssitze der Farc-Partei. Nach Ansicht von Befürwortern erfüllt die Regierung dagegen ihre gemachten Zusagen nicht.

Übergangsjustiz und Friedesvertrag Teil des Abkommens mit der Farc sind Sonderrichtlinien für die juristische Aufarbeitung des Konflikts, in dem Schätzungen zufolge etwa 300.000 Menschen getötet und rund sieben Millionen Menschen vertrieben wurden.



Kernpunkt ist, dass geständigen Tätern höchstens acht Jahre Haft drohen. Die Strafen können auch außerhalb der Gefängnisse verbüßt werden, zum Beispiel im Hausarrest.



Der zweite fundamentale Teil des Friedensvertrages ist die Entwaffnung der Farc. Die ehemaligen Kämpfer erhielten im Austausch politischen Einfluss über garantierte Parlamentssitze. Außerdem wollen die Vertragspartner gemeinsam den Drogenhandel bekämpfen. Für die 16 am stärksten vom Konflikt betroffenen Regionen versprach die Regierung ein Entwicklungsprogramm.



Aufwind haben derzeit die Kritiker des Friedensvertrages. Im März gewannen sie deutlich die Parlamentswahlen. Die von der Farc gegründete Partei bekam hingegen nicht einmal ein Prozent der Stimmen.

Friedensvertrag mit anderen Problemen des Landes verknüpft

Die Wahl in Kolumbien ist also auch eine Abstimmung über den Friedensvertrag - so schätzt das jedenfalls Hannes Warnecke-Berger im Gespräch mit MDR AKTUELL ein. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Leipzig und sagt: "Der Vertrag ist nicht das einzige Thema des Wahlkampfs, aber das bestimmende. Das liegt daran, dass der Umgang mit der Farc auf komplexe Weise mit vielen anderen Problemen des Landes verknüpft ist."

So sei Kolumbien ein wirtschaftlich tief gespaltenes Land, in dem viele Menschen in Armut leben. "Es gibt viele, die die wirtschaftlichen Privilegien für die ehemaligen Farc-Kämpfer als ungerecht empfinden", sagt Warnecke-Berger. "Andererseits kann man Menschen, die seit Kindertagen im Untergrund gekämpft haben, nicht ohne staatliche Hilfen in ein bürgerliches Leben eingliedern."

Kolumbianer wünschen sich besseres Bildungs- und Gesundheitsystem

Könnte es laut Umfragen in die Stichwahl schaffen: Gustavo Petro. Bildrechte: dpa Die Zerrissenheit des Landes zeigt sich auch mit Blick auf den aussichtsreichsten Konkurrenten des eher rechten Duque, den linken Politiker Gustavo Petro. Petro ist ehemaliger Guerilla-Kämpfer und wird vom politischen Gegner als Kommunist bezeichnet. Der 58-Jährige verspricht sozial- und umweltpolitische Reformen sowie die Bekämpfung der Korruption im Land.



Petro profitiert davon, dass ein nicht geringer Teil der Kolumbianer andere Sorgen hat als das Friedensabkommen. Viele Menschen wünschen sich in erster Linie wirtschaftliche Entwicklung sowie Verbesserungen im Bildungs- und Gesundheitssystem.

Der Einschätzung von Politikwissenschaftler Warnecke-Berger zufolge ist aber auch die wieder zunehmende Gewalt im Land ein Thema für die Kolumbianer. "Die neue Gewalt kommt unter anderem daher, dass sich einige Guerilla-Kämpfer inzwischen den Paramilitärs angeschlossen haben", sagt er. "Was fehlt, ist ein integrativer Friedensvertrag, der nicht nur die Farc einschließt, sondern alle Guerillagruppen und die Paramilitärs."

Favorisierte Kandidaten polarisieren

Befürchtet wird, dass es weder Duque noch Petro gelingt, eine stabile Regierung zu bilden. "In beiden Fällen wird die ökonomische Unsicherheit zunehmen, die Politik wird unvorhersehbar werden", sagt der Politikwissenschaftler Héctor Riveros Serrato. Er warnte im Nachrichtenportal "La Silla Vacía" vor einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. Sowohl ein Zurückdrehen des Friedensprozesses durch Duque als auch die Umsetzung von Petros Regierungsprogramms würden auf heftigen Gegenwind stoßen.

Der scheidende kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos war noch Anfang Mai zu Gast in Deutschland bei Bundespräsident Steinmeier. Bildrechte: dpa Der scheidende Präsident Juan Manuel Santos, der für die Aushandlung des Abkommens mit der Farc den Nobelpreis erhielt, kann die Zukunft des Friedensprozesses nicht mehr an führender Stelle gestalten. Er darf für eine dritte Amtszeit nicht antreten, gibt sich aber dennoch zuversichtlich: "Wir glauben, dass das Abkommen nicht geändert werden kann", sagte Santos kürzlich im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Unlängst setze Santos zumindest noch die Friedensverhandlungen mit der ELN fort, einer weiteren großen bewaffneten marxistischen Bewegung. Mit einem Abschluss der Gespräche ist in den letzten Wochen von Santos Amtszeit allerdings nicht zu rechnen.

Umsetzung des Friedesvertrages gefährdet

Der Politikwissenschaftler Cristian Rojas von der Universität La Sabana ist weniger optimistisch als Santos bei weiteren Umsetzung des Friedensvertrages: "Die grundlegenden Punkte des Vertrags dürften in der Tat schwer zu ändern sein, aber der neue Präsident kann entscheiden, ob er ihn weiter umsetzt."

Auch der Leipziger Politikwissenschaftler Warnecke-Berger glaubt, dass die Diskussionen über eine rechtlich mögliche Aussetzung des Friedensvertrages eher Folge einer europäischen Perspektive sind. Tatsächlich zeige sich oft, dass poltische die rechtlichen Fragen überrollen. "Die Rechtsfrage ist jedenfalls nachrangig", sagt er.