Die russischen Wähler bestimmen am Sonntag, wer in den kommenden sechs Jahren ihr Präsident sein wird. Als sicher gilt, dass der neue Kreml-Chef der alte sein wird: Wladimir Putin, der das Land seit inzwischen 18 Jahren führt, darf mit rund 70 Prozent der Stimmen rechnen. So sagt es das staatliche Institut WZIOM voraus.