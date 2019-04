Polizisten im Olympiastadion in Kiew: Um 18 Uhr MEZ begann das Duell im Fußballstadion.

Polizisten im Olympiastadion in Kiew: Um 18 Uhr MEZ begann das Duell im Fußballstadion.

Polizisten im Olympiastadion in Kiew: Um 18 Uhr MEZ begann das Duell im Fußballstadion. Bildrechte: imago images/ZUMA Press

Kiew Ungewöhnlicher Wahlkampf in Fußball-Arena

Hauptinhalt

In den Umfragen liegt der amtierende ukrainische Präsident Petro Poroschenko deutlich hinter seinem Herausforderer, dem Politneuling und Schauspieler Wolodyjmyjr Selenskyj. Am Freitag lieferten sie sich ihr einziges Rededuell - zwei Tage vor der Stichwahl am Sonntag.