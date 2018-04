Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat Israel indirekt das Recht auf ein eigenes Land zugesprochen. "Ich glaube, dass alle Menschen, überall, das Recht haben, friedlich in ihrem Staat zu leben", sagte der 32-Jährige im Interview mit dem amerikanischen Magazin "The Atlantic". Er glaube, dass Palästinenser und Israelis das Recht auf ihr eigenes Land hätten, so Salman weiter. Um für alle Stabilität zu gewährleisten und normale Beziehungen zu unterhalten, bedürfe es jedoch eines Friedensabkommens.