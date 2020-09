Bei den Massenprotesten in Belarus gegen Staatschef Alexander Lukaschenko hat die Polizei am Sonntag erneut viele Menschen festgenommen. Genaue Zahlen lagen zunächst nicht vor. Das Innenministerium sprach von zehn Festnahmen Aus den Städten Brest und Grodno gab es Berichte, dass schwarz gekleidete Uniformierte Demonstrationen aufgelöst und viele Menschen festgenommen hätten. Dagegen schritten die Uniformierten in der Hauptstadt Minsk zunächst nur vereinzelt ein.