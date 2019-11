Zuvor hatte Morales in einer Fernsehansprache wiederholt von einem Putschversuch gesprochen und seine Anhänger aufgefordert, sich gegen den Putschversuch zur Wehr zu setzen. In der Ansprache ermahnte er die Polizei, die Verfassung zu wahren. Allerdings hat der neu eingesetzte Polizeichef von Santa Cruz, Miguel Mercado, laut einem Bericht der Zeitung "El Deber" vor einer Menschenmenge gesagt: "Ich unterstütze die Meuterei." Medienberichten zufolge verließ die Polizeiwache am Präsidentenpalast in La Paz ihre Posten.