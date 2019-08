Proteste in Hongkong Lam warnt vor wirtschaftlichen Folgen

Derweil sammeln sich am Dienstag am Hongkonger Flughafen erneut Hunderte Demonstranten. Sie setzten sich aus Protest auf den Boden der Ankunfts- und Abflughalle. Bereits am Montag hatten tausende Demonstranten beide Hallen belagert. Sämtliche Flüge wurden am Nachmittag gestrichen – am Dienstagvormittag war der Flugverkehr dann wieder angelaufen. Allerdings ist dem Flughafen zufolge noch unklar, wie lange es zur störungsfreien Rückkehr zum normalen Flugbetrieb dauert.