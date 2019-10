In Barcelona ist es in der fünften Nacht in Folge zu Krawallen gekommen. Randalierer errichteten am Abend Barrikaden und warfen Steine und Feuerwerkskörper auf Polizisten. Medienberichten zufolge entzündeten junge Demonstranten zudem in der Nähe der Polizeizentrale von Barcelona ein riesiges Feuer. Es sei dicker schwarzer Rauch aufgestiegen. Die Polizei habe Tränengas, Gummigeschosse und erstmals auch Wasserwerfer eingesetzt. Rettungskräfte sprachen von 60 Verletzten. In den frühen Morgenstunden beruhigte sich die Lage etwas.