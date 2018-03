Aus Protest gegen die Festnahme des ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in Deutschland sind in Barcelona Tausende Menschen auf die Straße gegangen.

Mit Parolen wie "Politische Gefangene befreien" zogen die Demonstranten von der Vertretung der Europäischen Kommission zum deutschen Konsulat in Barcelona. Andere trugen Unabhängigkeitsflaggen und Puigdemont-Masken als Zeichen der Unterstützung. Zu der Kundgebung hatte die einflussreiche Separatistenorganisation ANC aufgerufen. Sie erklärte, man fordere Deutschland auf, Puigdemont nicht für Verbrechen an Spanien auszuliefern, die aus einem politischen Grund erfunden seien. Elsa Artadi, die Sprecherin der Liste "Gemeinsam für Katalonien", der auch Puigdemont angehört, erklärte auf Twitter, Spanien sorge nicht für einen fairen Prozess, sondern nur für Rache und Unterdrückung. Die ehemalige Abgeordnete der Separatisten-Partei CUP, Mireia Boya, twitterte, jetzt werde man sehen, ob die EU die Verletzung der Grundrechte durch den spanischen Staat unterstütze.

In Deutschland sorgt die Festnahme von Puigdemont ebenfalls für Diskussion. Der europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Andrej Hunko, forderte seine sofortige Freilassung. Er sagte, Puigdemont werde in Spanien Rebellion vorgeworfen. Das sei aber kein europäischer Straftatbestand und gehöre nicht zu den 32 Delikten, nach denen auf Grundlage des Europäischen Haftbefehls ausgeliefert werden müsse.



Der Jurist und FDP-Vize Wolfgang Kubicki schloss sich dieser Ansicht an. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, eine Auslieferung aus anderen Gründen sei aber natürlich denkbar.