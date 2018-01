Die Proteste hatten am Donnerstag in der Stadt Machschad begonnen und sich dann auf das ganze Land ausgebreitet. Sie richteten sich zunächst vor allem gegen die hohe Arbeitslosigkeit und Preissteigerungen. Inzwischen zielt die Kritik jedoch gegen die Führung des islamischen Staats.

In sozialen Netzwerken wurde geschrieben, dass die Polizei in Dutzenden Städten auf die Demonstranten schieße. Am Montag habe es erneut Tote gegeben. Auch das Staatsfernsehen berichtete von mindestens neun Todesopfern bei Protesten in der Nacht zum Dienstag. Es war jedoch zunächst unklar, ob es sich um Demonstranten, Polizisten oder Revolutionswächter handelte. Präsident Hassan Ruhani räumte ein, dass die Regierung die Lage nicht mehr vollständig kontrolliere.