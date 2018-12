Die Proteste gegen die Regierung des rechtsnationalen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban haben am Sonntag einen neuen Höhepunkt erreicht. Allein in Budapest demonstrierten nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters rund 10.000 Menschen, deutlich mehr als an den Tagen zuvor. Zum ersten Mal gingen auch Bürger in den Städten auf dem Land auf die Straße, zum Beispiel in Györ, Szeged, Miskolc und Debrecen.