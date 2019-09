Die Anführer der Protestbewegung in Hongkong haben Bundeskanzlerin Angela Merkel um Unterstützung gebeten. Das geht aus einem offenen Brief hervor, aus dem die "Bild"-Zeitung zitiert. Darin heißt es, Merkel habe selbst Erfahrung mit diktatorischen Regimen gemacht. Sie könne sich gut in die Situation der Protestbewegung in Hongkong hineinversetzen. Bei ihrem anstehenden Besuch in China sollte sie die Situation in Hongkong ansprechen.