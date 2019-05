Das Seenotrettungsschiff "Lifeline" ist auch nach der Urteilsverkündung im Prozess gegen Kapitän Claus-Peter Reisch weiter festgesetzt. Die durch das Gericht erfolgte Freigabe ist aufgehoben, da Reisch gegen das Urteil Revision eingelegt hat. "Die Berufung kann bis zu einem Jahr dauern", erklärt "Mission Lifeline"-Sprecher Axel Steier gegenüber MDR-exakt. Die Kosten für das Schiff werden so weiter steigen.

Geht gegen das Urteil in Berufung: "Lifeline"-Kapitän Claus-Peter Reisch. Bildrechte: dpa Insgesamt habe die Dresdner Hilfsorganisation "Mission Lifeline" mit "Prozessfolgekosten von etwa einer Viertelmillionen Euro" zu kämpfen, erklärt Steier. Zwar habe es die durch Jan Böhmermann initiierte Spende 200.000 Euro für den Prozess gegeben, doch die seien inzwischen fast aufgebraucht. "Allein die Liegegebühr für die ´Lifeline´ beträgt pro Tag über 200 Euro", sagt Steier. Insgesamt würden die Kosten etwa 500 Euro pro Tag betragen.

Erstes Urteil im Zusammenhang mit Seenotrettung

Reisch soll laut Urteil 10.000 Euro an lokale Hilfsorganisationen zahlen, weil er das Schiff "Lifeline" vergangenen Sommer ohne ordnungsgemäße Registrierung gesteuert habe. "Das Urteil ist hanebüchen. Es ist klar, dass das ein politisches Urteil ist, es hat nichts mit Recht zu tun", sagt Steier. Es sei das erste Mal, dass in der EU jemand im Zusammenhang mit der Rettung von Migranten auf See verurteilt worden sei. Gegen den Kapitän war Anklage erhoben worden, kurz nachdem er mit der "Lifeline" im Juni 2018 im Hafen von Valletta mit 234 geretteten Migranten anlegte. Seitdem wird das Schiff auf Malta festgehalten.

Dennoch will "Mission Lifeline" Anfang Juni mit einem neuen Schiff zur nächsten Seenotrettungs-Mission aufbrechen. Dies konnte durch weitere Spenden finanziert werden. "Welches Schiff das ist, wo es steht und unter welcher Flagge es fahren wird, ist noch ein Geheimnis", sagt Steier. Er befürchtet, dass das Schiff sonst noch vor dem Auslaufen festgesetzt wird. Nur so viel: es sei ein wenig kleiner als die "Lifeline", was vor allem Kostengründe habe.

