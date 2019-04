Der rätselhafte Fall Kim Jong Nam Der Mord geschah am 13. Februar 2017 am Flughafen Kuala Lumpur in Malaysia: Kim Jong Nam, der Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jon Un, wurde wegen Unwohlseins ins örtliche Hospital gebracht. Dort starb er kurz nach der Ankunft. Videoaufnahmen zeigen, wie ihm eine Frau ein Tuch ins Gesicht drückte. Vier verdächtige Nordkoreaner flüchteten kurz nach der Tat aus Malaysia. Die malaysische Polizei nahm am Folgetag die Vietnamesin fest, zwei Tage später die Indonesierin. An der Leiche fanden Ermittler bei der Obduktion den Nervenkampfstoff VX. Südkorea macht Nordkorea für den Mord am Halbbruder von Machthaber Kim verantwortlich. Kim Jong Nam war bei Nordkoreas Führung seit langem in Ungnade gefallen.