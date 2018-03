Demonstrant am Montag vor der Justizvollzugsanstalt in Neumünster

Sollte der Ex-Regionalpräsident von Katalonien, Carles Puigdemont, an Spanien ausgeliefert werden, könnte es dabei auch die Auflage geben, dass er dort wegen "Rebellion" gar nicht angeklagt werden kann. Das sagte der Experte für deutsches und internationales Strafrecht, der Kölner Rechtsanwalt Nikolaos Gazeas, am Montag in einem Interview des Deutschlandfunks .

Puigdemont im Oktober 2017 im Regionalparlament in Barcelona. Seit Anfang November 2017 hielt er sich in Brüssel in Belgien auf, um der Verhaftung in Spanien zu entgehen. Nach Brüssel wollte er nun zurück. Ein neuer spanischer Haftbefehl hat dies aber verhindert. Bildrechte: dpa

Puigdemont war am Sonntag auf seiner Rückreise von Finnland auf der Autobahn in Schleswig-Holstein festgenommen worden - auf Basis eines europäischen Haftbefehls.



Die Justiz in Spanien wirft dem Katalanen unter anderem "Rebellion" vor. Unter diesem so benannten Tatbestand sind Bestrebungen nach Unabhängigkeit, wie sie Puigdemont in Katalonien bislang angeführt hat, in Spanien strafbar.



Zuletzt wurde Puigdemont in der Justizvollzugsanstalt in Neumünster festgehalten, und das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht in Schleswig muss über seine Auslieferung entscheiden. Nach der Ansicht des Kölner Rechtsanwalts ist eine Auslieferung zwar wahrscheinlich. Allerdings könnte es Auflagen geben - unter anderem die, dass Spaniens Justiz ihrem Hauptvorwurf dann nicht mehr nachgehen darf.