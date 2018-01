Katalonien Puigdemont erneut als Ministerpräsident nominiert

Puigdemont war im Oktober nach Brüssel geflohen, nachdem Madrid seine Regierung abgesetzt und die Region Katalonien unter Zwangsverwaltung gestellt hatte . Vorausgegangen war das umstrittene Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien am 1. Oktober, bei der eine überwältigende Mehrheit für die Abspaltung Katalonien gestimmt hatte. Allerdings hat die Mehrheit der Katalanen an der Abstimmung nicht teilgenommen. Puigdemont verzichtete zunächst darauf, die Unabhängigkeit auszurufen, sondern ließ das Regionalparlament darüber abstimmen. Nach dem Votum der Abgeordneten wurde die katalanische Republik ausgerufen.

Mehrere frühere katalanische Minister sitzen in Untersuchungshaft. Andere haben sich wie Puigdemont ins Ausland abgesetzt. Am Montag verließ Puigdemont erstmals Belgien, um an einer Universitätsdebatte in Kopenhagen teilzunehmen. Die spanische Justiz kündigte daraufhin an, den internationalen Haftbefehl gegen den katalanischen Politiker zu erneuern. Noch am Montag lehnte es der Oberste Gerichtshof in Madrid ab, einen neuen europäischen Haftbefehl auszustellen.