Der frühere katalanische Regierungschef Carles Puigdemont will sich vorerst in Berlin niederlassen. Vor Journalisten sagte Puigdemont, bis zum Ende des Prozesse gegen ihn habe er seinen Wohnsitz in der Hauptstadt.



Sobald das Verfahren beendet sei, wolle er aber in sein bisheriges Exil in Belgien zurückkehren. Dort wolle er sich weiter für eine katalanische Exilregierung engagieren.

Puigdemont wünscht sich einen Vermittler

Zum Konflikt zwischen der spanischen Zentralregierung und Katalonien sagte Puigdemont, das Land brauche einen internationalen Vermittler. Das könnten Staaten aber auch internationale Organisationen sein. Der Konflikt müsse mit politischen Werkzeugen gelöst werden.



Puigdemont appellierte in diesem Zusammenhang an die Regierung in Madrid, auf Dialog zu setzen.

Barley nennt Freilassung Puigdemonts richtig

Bundesjustizministerin Katarina Barley begrüßte unterdessen die Freilassung Puigdemonts. Die SPD-Politikerin sagte der "Süddeutschen Zeitung", die Entscheidung des Oberlandesgerichts Schleswig-Holstein sei "absolut richtig" gewesen.



Spanien müsse nun darlegen, warum sich Puigdemont der Untreue schuldig gemacht habe. Wenn Spanien das nicht könne, werde der Haftbefehl aufgehoben. Wörtlich sagte Barley: "Dann ist Puigdemont ein freier Mann in einem freien Land, nämlich der Bundesrepublik".



Der spanische Außenminister Alfonso Dastis reagierte prompt und nannte Barleys Aussage "unglücklich". Dastis sagte, Kommentare zu Entscheidungen von Richtern seien zu diesem Zeitpunkt unpassend.

Vorerst keine Auslieferung