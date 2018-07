Der ehemalige katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat eine neue Bewegung gegründet, in der er alle Unabhängigkeitsbefürworter versammeln will. "Wir sind stärker, wenn wir übergreifend und vereint handeln können", sagte Puigdemont am Montag bei der Veranstaltung zur Gründung der Bewegung "Nationaler Aufruf für die Republik" in Barcelona.

Neue Bewegung soll alle Unabhängigkeits-Befürworter vereinen

Er war per Video aus Deutschland zugeschaltet, wo er seit seiner Festnahme im Frühjahr festsitzt. Bislang gibt es in Katalonien mindestens drei Parteien, die die Unabhängigkeit der Region von Madrid befürworten. Im Herbst soll aus der neuen Bewegung eine Partei werden, die sämtliche Unabhängigkeitsbefürworter vereint und einen "unabhängigen Staat in Form einer Republik" anstrebt.

