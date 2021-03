EU-Parlament Katalanische Abgeordnete verlieren Immunität

Puigdemont, Comín und Ponsatí waren 2019 trotz laufender Verfahren gegen sie in Spanien in das EU-Parlament gewählt worden. Nach dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum im Oktober 2017 in Katalonien waren mehrere ranghohe Politiker der Region, darunter die drei genannten, ins Ausland geflohen.



Puigdemont war seit 2016 Präsident der katalanischen Autonomieregierung. Comín und Ponsatí waren zeitweise Mitglieder des katalanischen Kabinetts. Gegen die drei Abgeordneten liegen auch europäische Haftbefehle vor. Ponsatí rückte erst nach dem Brexit in das Europaparlament nach, sie lebt in Schottland.