Das spanische Verfassungsgericht hat die Rückkehr von Carles Puigdemont ins Amt des katalanischen Regionalpräsidenten erschwert. Das Madrider Gericht erklärte nun, die Wahl des 55-Jährigen sei nur dann verfassungskonform, wenn er bei der Abstimmung im katalanischen Regionalparlament in Barcelona anwesend ist.

In ihrem Urteil erklärten die Richter die "provisorische Aufhebung der Einsetzung Puigdemonts, falls er sich nicht persönlich dem Parlament präsentiert". Für die Teilnahme an der Sitzung benötige er zudem eine richterliche Erlaubnis.



Die Richter hatten sich in einer achtstündigen Sitzung mit einem Antrag der spanischen Zentralregierung befasst, die die Kandidatur Puigdemonts verhindern wollte. Diesem Antrag gaben die Richter nun nicht statt.