Fünf Jahre nach der umstrittenen Annexion der Krim durch Russland hat der russische Präsident Wladimir Putin die Schwarzmeer-Halbinsel besucht. Der Kremlchef nahm an den Feierlichkeiten zum fünften Jahrestag der "Wiedervereinig" der Krim mit Russland teil und besuchte in der Basis der russischen Schwarzmeerflotte Sewastopol Gedenkstätten für die Opfer des Krieges.

Zwei neue Kraftwerke eingeweiht

In Sewastopal hat der Kremlchef ein Kraftwerk eingeweiht. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS Außerdem weihte Putin zwei neue Kraftwerke ein. In Sewastopol nahm er persönlich an der Eröffnung eines neuen Elektrizitätswerks teil. Den Startschuss für ein weiteres E-Werk in der Regionalhauptstadt Simferopol gab er per Videokonferenz. Der Kremlchef bezeichnete die beiden Kraftwerke als "wichtigen Schritt" hin zu einer von der Ukraine unabhängigen Energieversorgung. Die Ukraine hatte Ende 2015 die Energielieferung an die Krim beendet. Wegen häufiger Strompannen, die Moskau auf Sabotageakte zurückführte, ging Russland dazu über, erheblich in die Modernisierung des Energiesektors zu investieren.

In den beiden neuen Kraftwerken sollen vier Siemens-Turbinen installiert sein, deren Lieferung gegen die von der Europäischen Union und den USA verhängten Wirtschaftssanktionen gegen Russland verstießen. 2017 und 2018 verhängten die USA und die Europäische Union deswegen neue Strafmaßnahmen gegen Russland.

Umstrittene Annexion

Im Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte traf Putin auch mit Veteranen zusammen. Bildrechte: imago images/ITAR-TASS Russland hatte die überwiegend von Russen bewohnte Krim nach dem Sturz der russlandfreundlichen ukrainischen Regierung Janukowytsch und einem von den neuen Machthabern in Kiew und dem Westen nicht anerkannten Volksentscheid am 18. März 2014 in sein Staatsgebiet aufgenommen. Bei dem zwei Tage zuvor abgehaltenen Krim-Referendum hatte sich eine große Mehrheit der Teilnehmer für die Loslösung von der Ukraine und die Eingliederung in die Russische Föderation ausgesprochen. Die Krim hatte bis 1954 zur damals Russischen Sowjetrepublik gehört, bevor sie vom damaligen Kremlchef Nikita Chruschtschow, einem Ukrainer, an die Ukrainische Sowjetrepublik angegliedert wurde.

"Verletzung des Völkerrechts"

In Sewastopol verfolgen Menschen Putins Fernsehansprache. Bildrechte: dpa Die Regierung in Kiew und der Westen sprechen bis heute von einer völkerrechtswidrigen Annexion und betrachten die Krim weiter als Teil der Ukraine. Die Nato, die eigene strategische Interessen in der Ukraine hat, sprach von einer "Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität" des Landes. Man werde die Annexion auch weiterhin nicht anerkennen. Die Ukraine unter der Regierung Poroschenko strebt übrigens selbst die Nato-Mitgliedschaft an. Der Heimathafen der russischen Schwarzmeerflotte würde in einem solchen Falle auf Nato-Gebiet liegen.

Putin hofft auf besser Beziehungen