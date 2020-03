Eigentlich gilt dort bereits eine Waffenruhe. In den vergangenen Wochen war aber das syrische Militär mit russischer Unterstützung in dem Gebiet vorgerückt. Die Türkei unterstützt in der Region Rebellen. Idlib ist eines der letzten Rebellengebiete in Syrien. UN-Schätzungen zufolge halten sich dort aber auch rund drei Millionen Zivilisten auf.

3,5 Millionen Menschen in Idlib und an den türkischen Grenzen sind derzeit in Not.

Wegen der Kämpfe flohen zuletzt hunderttausende Menschen in Richtung türkischer Grenze. Erdogan wollte mit seinem Besuch in Moskau verhindern, dass weitere Flüchtlinge in die Türkei kommen. Am Donnerstag hieß es nun, auch eine Öffnung der Südgrenze zu Syrien könne für Flüchtende aus Idlib sei möglich. Laut Innenminister Süleyman Soylu könnten diese auch weiter in die EU gelangen.