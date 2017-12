Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny darf 2018 nicht an der Präsidentschaftswahl teilnehmen. Das hat die zentrale Wahlkommission in Moskau beschlossen.

Zwölf Mitglieder des 13-köpfigen Gremiums stimmten am Montag für einen Ausschluss, bei einer Enthaltung. Die Kommission erklärte, Nawalny sei nicht wählbar, weil er in mehreren Strafverfahren verurteilt worden sei. Der 41-Jährige hat den Urteilen zufolge mit Versammlungsaufrufen gegen geltendes Recht verstoßen. Er war in diesem Jahr drei Mal inhaftiert worden. Nawalny wies die Verfahren als politisch motiviert zurück.