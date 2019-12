Putin nennt in Berlin ermordeten Georgier "Bandit"

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den in Berlin ermordeten Georgier als Banditen bezeichnet. Putin sagte beim Ostukraine-Gipfel in Paris, in Berlin sei ein blutrünstiger und brutaler Mensch getötet worden, der selbst Dutzende Menschen auf dem Gewissen habe. Der Mann habe im Kaukasus an der Seite von Separatisten gekämpft und sich unter anderem an einem Anschlag in der Moskauer Metro beteiligt.