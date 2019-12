Der russische Präsident Wladimier Putin hat Spekulationen über seinen Verzicht auf eine weitere Präsidentschaftskandidatur genährt. Während der mehr als vierstündigen Pressekonferenz kündigte er eine mögliche Verfassungsänderung an, wonach die Amtszeit des Staatsoberhaupts auf zwei Legislaturperioden begrenzt wäre.



Bisher darf ein Präsident in Russland maximal zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten verrichten. Putin kommt dennoch auf insgesamt vier Amtszeiten - nach seinen ersten beiden Legislaturperioden übernahm Putin das Amt des Ministerpräsidenten, während sein enger Vertrauter Dmitri Medwedew Staatschef wurde. Dann kandidierte Putin erneut selbst. Das Wort "aufeinanderfolgend" könne aber vielleicht künftig aus der Verfassung gestrichen werden, sagte er nun vor versammelter Presse in Moskau.