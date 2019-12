Wladimir Putin stand am Donnerstag Journalisten aus aller Welt Rede und Antwort.

Wladimir Putin stand am Donnerstag Journalisten aus aller Welt Rede und Antwort.

Wladimir Putin stand am Donnerstag Journalisten aus aller Welt Rede und Antwort. Bildrechte: dpa

Nord Stream 2 Putin kündigt Reaktion auf US-Sanktionen an

Hauptinhalt

Russland will nach Angaben von Präsident Wladimir Putin auf die US-Sanktionen gegen die Gasleitung Nord Stream 2 mit Gegenmaßnahmen antworten. "Moskau antwortet spiegelgenau", sagte Putin am Donnerstag bei seiner traditionellen Pressekonferenz vor hunderten Journalisten in Moskau. Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump bezeichnete Putin zugleich als weit hergeholt. Die Ukraine forderte er zu direkten Verhandlungen mit den Separatisten auf.