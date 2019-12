Russlands Präsident Wladimir Putin hat eine engere Zusammenarbeit von Russland und Deutschland vorgeschlagen. Putin erklärte nach Kreml-Angaben, die Feiern zum 75. Jahrestag des Sieges über Hitler-Deutschland im kommenden Jahr seien eine Chance, die Beziehungen zu Berlin zu verbessern.

Jubiläumsjahr als Chance

In einem Schreiben zum Jahreswechsel an Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte Putin, er sei zuversichtlich, dass das Jubiläumsjahr dazu beitrage, dass beide Länder künftig bei dringenden Fragen enger zusammenarbeiteten. Das betreffe Belange zwischen Russland und Deutschland, aber auch internationale Angelegenheiten. Zugleich erinnerte er an Projekte beider Länder, unter anderem an Partnerschaften in den Bereichen Forschung und Bildung.

Beziehung seit Jahren verschlechtert

Das Verhältnis beider Länder hatte sich in den vergangenen Jahren, vor allem nach der Annexion der Krim 2014, verschlechtert. Zuletzt hatten die Ermittlungen zum Mord an einem Georgier in Berlin für diplomatische Verstimmungen zwischen Deutschland und Russland gesorgt. Berlin hatte Moskau fehlende Kooperation in dem Fall vorgeworfen und zwei russische Diplomaten ausgewiesen. Im Gegenzug verfügte Moskau, dass zwei deutsche Diplomaten Russland verlassen müssen.

Merkel blieb Siegesparaden zuletzt fern