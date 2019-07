Anfang der Woche hatte der 41-jährige Selenskyj dann per Video ein Treffen mit Putin vorgeschlagen, an dem auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron teilnehmen sollten. Putin verlangte eine gute Vorbereitung. Man sollte auch die Parlamentswahl in der Ukraine am 21. Juli und die Regierungsbildung abwarten.