Putin ging in seiner Rede auch auf die soziale Situation in Russland ein. Er erklärte, 20 Millionen Menschen im Land seien arm. Er wolle diese Zahl in den nächsten sechs Jahren halbieren. Messlatte der Politik müsse das Wohlergehen der Bürger sein. Nur so könne man etwas gegen den Bevölkerungsrückgang tun.



Der Kremlchef kündigte zugleich an, dass für Familien und Kinderbetreuung künftig 40 Prozent mehr Geld ausgegeben werden soll. Zudem wolle der Staat ab 2020 pro Jahr neuen Wohnraum für fünf Millionen Familien schaffen. Renten sollten regelmäßig über die Inflation hinaus erhöht werden.