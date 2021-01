New Start war 2010 in Prag durch die damaligen Präsidenten Barack Obama und Dmitri Medwedew unterzeichnet worden. Bildrechte: dpa

Russland und die USA besitzen zusammen rund 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen. Der Vertrag New Start (Strategic Arms Reduction Treaty) über die Begrenzung der Atomarsenale beider Supermächte wäre in wenigen Tagen ausgelaufen. Das am 5. Februar 2011 in Kraft getretene Abkommen begrenzt die Nukleararsenale Russlands und der USA auf je 800 Trägersysteme und 1.550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Es war für eine Laufzeit von zehn Jahren geschlossen worden und sah die Möglichkeit einer Verlängerung vor. Im Falle einer Nichtverlängerung hätte es erstmals seit Jahrzehnten kein Abkommen mehr gegeben, das dem Bestand an strategischen Atomwaffen Grenzen setzt.