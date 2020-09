Kremlchef Wladimir Putin hat seinem Amtskollegen Alexander Lukaschenko einen Kredit in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar versprochen. Putin sagte bei einem Treffen mit Lukaschenko in Sotschi, das Nachbarland solle in diesem schwierigen Moment die Hilfe aus Moskau bekommen.

Lukaschenko steht seit der Präsidentenwahl und den wochenlangen Massenprotesten immens unter Druck. Minsk ist wirtschaftlich massiv von Moskau abhängig. Belarus hat laut eigenem Finanzministerium 18 Milliarden US-Dollar Schulden im Ausland. Mit einem großen Teil dieser Summe steht das Land demnach bei Russland in der Kreide. Zudem sagte Putin Lukaschenko eine enge Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung, Handel und Investitionen zu.

Unterstützer der belarussischen Opposition in Minsk. Bildrechte: dpa

Es war das erste persönliche Treffen der beiden Präsidenten seit der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August. Nach der Wahl hatte sich Lukaschenko nach 26 Jahren an der Macht zum sechsten Mal in Folge zum Wahlsieger erklären lassen.



Die EU erkennt dieses Ergebnis jedoch nicht an – die Opposition in Belarus wirft dem Präsidenten Wahlbetrug vor. Seitdem gibt es wöchentliche Massenproteste, vor allem in Minsk gehen an jedem Wochenende Zehntausende Menschen auf die Straße.