In Pyeongchang haben die Olympischen Winterspiele 2018 begonnen. Das Startsignal gab Südkoreas Staatspräsident Moon Jae In. Gegen 22 Uhr Ortszeit sprach er die traditionelle Formel: "Ich erkläre die XXIII. Olympischen Winterspiele von Pyeongchang für eröffnet." Wenig später entzündete die Eiskunstläuferin Kim Yuna das Olympische Feuer.

Vorausgegangen war ein zweitstündiges Programm mit Musik, Tanz, Pantomime und Lasershow. Das Motto der Eröffnungszeremonie hieß "Frieden in Bewegung". Unter Techno-Klängen liefen die Athleten in das Stadion. Das deutsche Team war als neuntes an der Reihe. Zum deutschen Fahnenträger war der Kombinierer Eric Frenzel aus Sachsen gewählt worden.

Erste Winterspiele in Südkorea

Es sind die ersten Winterspiele in Südkorea und die dritten in Asien. Japan durfte das Sportfest 1972 in Sapporo und 1998 in Nagano ausrichten. Die Wettkämpfe dauern bis zum 25. Februar.