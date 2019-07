Die Staatsanwaltschaft in Arigent wirft der 31-Jährigen, laut Angaben ihres Anwalts, Widerstand gegen ein Militärschiff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Ihr könnte aber auch eine Anklage wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung drohen. Im schlimmsten Fall könnte Rackete in Haft kommen.

Die deutsche Kapitänin Carola Rackete war in der Nacht zum Sonnabend festgenommen worden, nachdem sie ihr Schiff "Sea Watch 3" mit 40 Migranten an Bord trotz des Verbots der italienischen Behörden in den Hafen der Mittelmeerinsel Lampedusa gesteuert hatte. Ein italienisches Polizei-Schnellboot, das die Einfahrt verhindern wollte, wurde von der "Sea Watch 3" dabei gerammt. Die "Sea Watch 3" wurde beschlagnahmt. Für das unerlaubte Einfahren nach Italien sieht die italienische Gesetzgebung bis zu 50.000 Euro Strafe vor.