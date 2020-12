Den Grinch kennt in den USA jedermann, diesen herzlosen, missgelaunten, menschenfeindlichen Charakter, der seinen Nachbarn Weihnachten stiehlt. Im wirklichen Leben hat dieses Jahr Donald Trump die Rolle des Grinch übernommen.

Das ist er - der echte Grinch Bildrechte: imago/Prod.DB

Übellaunig sitzt er seit Wochen im Weißen Haus, so berichten es US-Medien, vernachlässigt seine Pflichten als Noch-Präsident – zum Beispiel eine Pandemie zu bekämpfen – und sinnt auf Rache für die verlorene Wahl.



Dass er sie verloren hat, müsste ihm im tiefsten Inneren klar sein. Nur akzeptieren will er es offenbar noch nicht und offenbar, wir können uns hier leider nur auf Hörensagen verlassen, gibt es noch Ratgeber, die ihm einflüstern, dass er am 21. Januar noch im Weißen Haus sitzen wird. Und nicht Joe Biden. Das alleine wäre schlimm genug, denn mit seiner Behauptung, die Wahl sei ein einziger großer Betrug zu seinen Ungunsten gewesen, belügt er die Amerikaner und demontiert das Wahlsystem.