Das spanische Parlament hat Regierungschef Mariano Rajoy abgewählt. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte für einen Misstrauensantrag der Sozialisten. Unterstützung kam unter anderem vom linken Bündnis Unidos Podemos und mehreren Regionalparteien, unter anderem aus Katalonien. Es ist das erste Mal in der demokratischen Geschichte Spaniens, dass ein Ministerpräsident durch einen Misstrauensantrag gestürzt wurde.

Neuer Regierungschef wird damit der Parteichef der Sozialisten, Pedro Sanchez. Es wird erwartet, dass er von König Felipe VI. mit der Regierungsbildung beauftragt wird. Die Sozialisten verfügen im Parlament allerdings nur über 84 der 350 Sitze. Sanchez hat bereits angekündigt, in absehbarer Zeit Neuwahlen auszurufen.

Hintergrund für den Misstrauensantrag war eine Korruptionsaffäre, in die Rajoys konservative Partei PP verwickelt ist. Erst in der vergangenen Woche hatte der nationale Strafgerichtshof mehrere ehemalige Parteimitglieder zu teils langjährigen Haftstrafen verurteilt. Ihnen wurden Korruption, Unterschlagung, Geldwäsche und illegale Bereicherung vorgeworfen. Die konservative Partei PP selbst muss eine Geldstrafe in Höhe von 245.000 Euro zahlen.