Auch knapp eine Woche nach der Explosion eines Raketenmotors im Norden Russlands gibt es weiter Spekulationen über Hintergründe und Folgen. Die Bewohner des Dorfes Njonoksa in der Nähe des Testgeländes sollen offenbar am Mittwoch ihren Wohnort verlassen. Russische Medien berichteten unter Berufung auf Dorfbewohner, sie seien vom örtlichen Militär dazu aufgefordert worden.

Unterdessen informierte der russische Wetterdienst Rosgidromet, dass bei der Explosion mehr radioaktive Strahlung freigesetzt worden sei, als bislang bekannt gegeben wurde. Der natürliche Wert sei in der Spitze um das 16-Fache überschritten worden. Erhöhte Werte seien innerhalb von zwei Stunden gemessen worden. Den Spitzenwert gab der Wetterdienst mit 1,78 Mikrosievert pro Stunde an. Laut der Weltgesundheitsbehörde WHO steigt das Krebsrisiko jedoch erst ab einem Wert von 50.000 Mikrosievert. Auch Greenpeace erklärte, der Wert als solcher sei nicht dramatisch. Es komme vielmehr darauf an, welche strahlenden Stoffe freigesetzt worden sein. Dazu gebe es aber keine offiziellen Angaben.