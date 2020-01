Die US-Botschaft in der irakischen Hauptstadt Bagdad ist Ziel eines Raketenangriffs geworden. Der geschäftsführende Ministerpräsident Adel Abdel Mahdi bestätigte den Angriff und kündigte an, dass irakische Sicherheitskräfte den Fall untersuchen würden.

In den vergangenen Wochen waren im Stadtzentrum von Bagdad mehrfach Raketen eingeschlagen. Bei keinem dieser Angriffe war jedoch die US-Botschaft getroffen worden - dies war nun das erste Mal. Eine der drei Raketen schlug nach Angaben des Mitarbeiters der irakischen Sicherheitskräfte zur Zeit des Abendessens in einem Speisesaal der Botschaft ein. Die beiden anderen Geschosse landeten demnach in der Nähe.