Südafrika Ramaphosa neuer Präsident

Südafrika hat einen neuen Präsidenten. Der ANC-Vorsitzende Cyril Ramaphosa tritt die Nachfolge des zurückgetretenen Jacob Zuma an. Ramaphosa war von seiner Partei als Kandidat im Parlament aufgestellt worden. Da es keinen Gegenkandidaten gab, galt er automatisch als gewählt. Das teilte der Präsident des südafrikanischen Verfassungsgerichts mit.



Anschließend brachen im Parlament Applaus und Gesang aus. Ramaphosa hatte Zuma im vergangenen Jahr bereits als Vorsitzender der Regierungspartei ANC abgelöst.



Der 65-jährige Multimillionär und ehemalige Gewerkschaftsführer Ramaphosa hatte schon in den 1990er-Jahren als aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge des Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela gegolten. Doch damals setzte sich Thabo Mbeki innerhalb des ANC durch und wurde Präsident. Ramaphosa ging in die Wirtschaft und machte dort ein Vermögen. Als Präsident will er nach eigenen Angaben vor allem die Wirtschaft ankurbeln und gegen Korruption vorgehen.