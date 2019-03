Reaktionen auf Brexit-Einigung Durchbruch oder Farce?

Am Tag nach der Einigung ist in der Politik auf dem Kontinent, bei der EU in Brüssel und Straßburg, vor allem eines zu hören: ein lautes Seufzen.

Und so sagt die Fraktionschefin der Grünen im Europaparlament, Ska Keller, MDR AKTUELL: "Theresa May musste offenbar noch einmal herkommen. Sie musste zeigen, dass sie sich wirklich bemüht, dass es hier Verhandlungen gibt. Das ist sicher alles Teil der Choreographie, aber wenn es hilft, dann eben gerne."

Der CDU-Europaabgeordnete Elmar Brok: Zusatzpapier ist nicht neu. Bildrechte: IMAGO

Der CDU-Europaparlamentarier Elmar Brok, der an dem Ganzen im Hintergrund mitgeschrieben hat, sagt: "Die zusätzlichen Papiere, auf die sich EU-Kommissionspräsident Juncker und die britische Premierministerin May geeinigt haben, sind bei genauerer Betrachtung erstens nichts neues und zweitens auch nichts epochales."



Für Brok ist klar: "dass dieses eine ausgewogene Lösung ist, die Großbritannien nicht an die EU bindet". Es sei doch genau darum gegangen, den Briten noch einmal klipp und klar zu sagen: "Wir wollen Euch nicht über den Tisch ziehen, wir wollen den Brexit nicht künstlich hinauszögern, in dem wir die Frage, wie weiter mit der inner-irischen Grenze einfach nicht lösen".