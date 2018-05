Skepsis gibt es auch bei der Europäischen Union. Die Außenbeauftragte Federica Mogherini sagte, Netanjahu habe keine Beweise dafür vorgelegt, dass sich der Iran nicht an das Abkommen zum Verzicht auf Atomwaffen halte. Die Atomenergiebehörde habe schon zehn Berichte veröffentlicht, die dem Iran Vertragstreue bescheinige. Wenn jemand gegenteilige Informationen habe, sollte er sie an die IAEA weiterleiten.



Die Bundesregierung äußerte sich in einer ersten Reaktion zurückhaltend. Ein Sprecher sagte in Berlin, man werde die Informationen aus Israel im Detail analysieren und bewerten.