US-Präsident Donald Trump twitterte, das seien gute Neuigkeiten für Nordkorea und die Welt. Vom Präsidialamt im südkoreanischen Seoul hieß es, das sei eine "sehr positive Grundlage" für das in der kommenden Woche anstehende Gipfeltreffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und seinem nordkoreanischen Amtskollegen. Ende Mai oder Anfang Juni will US-Präsident Trump mit Kim zusammenkommen.